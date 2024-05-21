Бектенов отчитался перед Токаевым о ликвидации последствий паводков

Глава государства 21 мая заслушал отчет премьер-министра о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что работа по ликвидации последствий паводков и оказанию всемерной помощи пострадавшим гражданам ведется под непосредственным контролем правительства.

"На сегодняшний день 61 352 человека уже вернулись в свои дома. Жителям, которые остаются в эвакуационных пунктах (5452 человек), оказывается вся необходимая помощь. По состоянию на 20 мая свыше 26 тыс. семей (всего поступило 32 655 заявлений) получили единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге. Данная работа полностью завершена в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и областях Абай, Улытау", – говорится в сообщении Акорды.

Кроме того:

в Северо-Казахстанской области выплату получили 6090 семей, в Костанайской – 4085 семей, в Атырауской – 3730 семей;

начата работа по обеспечению жильем жителей пострадавших районов. На сегодня 239 семей получили новые дома и квартиры, из них 146 – в Костанайской области, 57 – в Акмолинской, 28 – в Актюбинской, шесть – в Карагандинской, две – в Павлодарской;

ведется строительство 873 новых домов для пострадавших граждан. В частности, 357 домов – в Западно-Казахстанской области, 88 – в Костанайской, 153 – в Актюбинской, 70 – в Атырауской, 200 – в Северо-Казахстанской, пяти – в Павлодарской;

на текущую дату 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

В пострадавших регионах уже обследовали 11 137 жилых домов, по 7863 объектам завершена оценка.

"По мере завершения оценки пострадавшим жителям осуществляются выплаты дополнительной компенсации для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге", – отмечается в сообщении.

Бизнес также не остался без внимания государства. Определены механизмы и уже начата работа по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. Привлечены дополнительные ресурсы для оперативной оценки утраченного жилья и имущества.

18 мая 2024 года Касым-Жомарт Токаев принимал Олжаса Бектенова и дал ему поручения по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим.