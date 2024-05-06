Объединившись, мы преодолеем любые трудности – из ЗКО вернулась группа акимата Алматы, боровшаяся с паводками

Акимат Алматы оперативно отреагировал на ситуацию с паводками в регионах страны. В городе был объявлен сбор гуманитарной помощи. За короткий период жители Алматы заполнили склады продуктами, одеждой, средствами гигиены, бытовыми вещами.

Более 200 волонтеров и 100 курсантов военно-инженерного института радиоэлектроники и связи принимали, сортировали, грузили и отправляли товары первой необходимости в пострадавшие регионы. С 29 марта по 3 мая алматинцы собрали 512 тонн гуманитарной помощи.

Активную поддержку оказали и алматинские меценаты, помимо закупа продуктов, одежды и других товаров, они выделили спецтехнику, предоставили склады для размещения гумпомощи.





Фото: акимат Алматы





По поручению акима Алматы Ерболата Досаева для отправки в Западно-Казахстанскую область оперативно был сформирован полностью укомплектованный штаб, состоящий из порядка 400 специалистов – архитекторов, строителей, энергетиков, техперсонала – и 243 единиц спецтехники с водителями и механиками.

Слаженная и скоординированная работа всех участников позволила в максимально короткие сроки перебросить силы, собрать, погрузить и доставить технику железной дорогой.

"Я чувствовала, что каждая минута дорога. Мы работали круглые сутки, чтобы вовремя отправить груз в ЗКО. Я отвечала за правильность погрузки и оформление перевозочного документа. Мы подставляли 500-килограммовый переходный мост, чтобы техника беспрепятственно переходила в следующие вагоны. Каждое колесо тяжелой автотехники увязывали проволокой, забивали бруски для безопасности движения поездов. Был случай, мы не успевали к отправке поезда в ЗКО, вдруг приехало начальство и начали работать вместе с нами. Мы успели". Старший приемосдатчик груза и багажа ст. Алматы-1 с 20-летним стажем Шолпан Асанова

Чтобы не создавать нагрузку для встречающего региона, алматинский штаб выехал в полной готовности. Для автономной работы персонал был укомплектован полевой кухней, биотуалетами, палатками, пожарной техникой, водовозом, передвижным командным пунктом и другим необходимым инвентарем. В составе вспомогательного персонала присутствовали медики, служба ЧС и работники акимата.





Фото: акимат Алматы





12 апреля руководство штаба Западно-Казахстанской области по ликвидации паводков закрепило за акиматом Алматы 11 сел района Байтерек, а позже и пригородный поселок Жайык.

"Люди попали в беду, я поехал помогать им, это мой гражданский долг. Я отвечал за своевременный ремонт техники, техобслуживание. Работа в зоне ЧС осложнялась тем, что мы находились в 60-80 км от Уральска. При поломке сразу же на месте ремонтировали машины, для этого приходилось выезжать в город, искать запчасти. Работа наших ребят вызывает чувство гордости. Мы быстро, сплоченно приехали. С 7 утра до позднего вечера и в ночные смены возводили дамбы. Местные жители встретили нас радушно, помогали в поиске запчастей". Водитель-механик "Алматы Тазалык" Сакен Ибраймов

За это время в семи поселках, наиболее подверженных угрозе паводков, в общей сложности построено 25,5 км дамб высотой до 6 метров, шириной до 13 метров, шириной конуса до 6 метров с укладкой водонепроницаемого материала – геотекстиля.





Фото: акимат Алматы





Пик половодья алматинский штаб встречал в "боевой" готовности. Совместными усилиями им удалось благополучно отстоять вверенные села.

"Было очень мало времени, неоценимым трудом совместными усилиями всех задействованных в противопаводковых мероприятиях мы преодолели стихию. Мы доказали, что, объединившись, можем преодолеть любые трудности". Врио руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы Батырхан Сулейменов

Сейчас специалисты вместе с техникой вернулись домой, к своим семьям.

Ранее за доблестный вклад в борьбу с паводками аким города Ерболат Досаев поблагодарил участников, волонтеров, меценатов и вручил им благодарственные письма.





Фото: акимат Алматы



