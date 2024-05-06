Погоду на 7-9 мая в Астане, Алматы и Шымкенте спрогнозировал "Казгидромет"

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в Астане, Алматы и Шымкенте. По данным специалистов, временами пройдут дожди, а воздух прогреется до 30 градусов, сообщает Zakon.kz.

Астана 7 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 17-19 тепла.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 20-22 тепла.

9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла. Алматы 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

9 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла. Шымкент 7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.

9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 тепла. Ранее синоптики уже обрадовали казахстанцев перед праздниками. Из прогноза погоды на праздничные дни – с 7 по 9 мая 2024 года, следует, что в Казахстан придет долгожданное тепло. Читайте также Объединившись, мы преодолеем любые трудности – из ЗКО вернулась группа акимата Алматы, боровшаяся с паводками По какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни Список девственниц – Минцифры привлечет виновных к ответственности, даже если уголовное дело закроют

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