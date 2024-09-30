От заморозков в Астане до 26 градусов тепла в Шымкенте: о погоде на три дня

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие три дня. По данным специалистов, с 1 по 3 октября 2024 года в Астане ночью температура опустится до трех градусов, в Алматы пройдет дождь, а в Шымкенте температура прогреется до 26 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 22-24 тепла.

2 октября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 11-13 тепла.

3 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

Прогноз погоды по Алматы 1 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла.

2 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.

3 октября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту 1 октября: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, гроза. Ночью порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 23-25 тепла.

2 октября: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

3 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

Ранее сообщалось, что в первые дни октября погода на территории страны будет переменчивой. Подробнее можно прочитать по ссылке.

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