По какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни

Сегодня, 6 мая 2024 года, к жителям и гостям Астаны обратилось ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам CTS опубликовало в Facebook:

"В предстоящие праздничные дни – 7, 8, 9 мая – общественный транспорт столицы будет курсировать по расписанию выходного дня. Время работы – с 6:00 до 23:00. Просим учитывать эту информацию при планировании своих поездок".

4 мая 2024 года стало известно, что на семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км. В City Transportation Systems сообщили, что в ближайшее время специальные полосы появятся на проспектах Тауелсиздик, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, а также на улицах Керей Жанибек хандар и Ч. Айтматова.