Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

По какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни

По какому расписанию будет курсировать общественный транспорт в Астане в праздничные дни, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 14:53 Фото: Facebook/CTS
Сегодня, 6 мая 2024 года, к жителям и гостям Астаны обратилось ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам CTS опубликовало в Facebook:

"В предстоящие праздничные дни – 7, 8, 9 мая – общественный транспорт столицы будет курсировать по расписанию выходного дня. Время работы – с 6:00 до 23:00. Просим учитывать эту информацию при планировании своих поездок".

4 мая 2024 года стало известно, что на семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км. В City Transportation Systems сообщили, что в ближайшее время специальные полосы появятся на проспектах Тауелсиздик, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, а также на улицах Керей Жанибек хандар и Ч. Айтматова.

Читайте также

Погоду на 7-9 мая в Астане, Алматы и Шымкенте спрогнозировал &quot;Казгидромет&quot;
Погоду на 7-9 мая в Астане, Алматы и Шымкенте спрогнозировал "Казгидромет"
Объединившись, мы преодолеем любые трудности
Объединившись, мы преодолеем любые трудности – из ЗКО вернулась группа акимата Алматы, боровшаяся с паводками
Список девственниц - Минцифры привлечет виновных
Список девственниц – Минцифры привлечет виновных к ответственности, даже если уголовное дело закроют
Динара Халдарова
Астана Транспорт 2024 год Автобусы Общественный транспорт Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
В каких регионах Казахстана 6 мая ожидаются заморозки
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
В Алматинской области подстрелили ребенка
Ребенка подстрелили в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: