В Карагандинской области в 2024 году планируют построить 450 тысяч кв. м жилья

В Карагандинской области в 2024 году за счет всех источников финансирования планируется ввод 450 тысяч кв. м с ростом на 6% к уровню прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, за январь-февраль введено около 90 тыс. кв. м жилья. В 2023 году в области очередникам из социально уязвимых слоев населения было выдано 894 квартиры. В этом году количество может быть больше.

"В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 450 тыс. кв. м жилья за счет всех источников финансирования, или 3442 квартиры. Это на 6% больше, чем в прошлом году. Из общего объема доля коммерческого жилья составит 57%, государственного – 32%, индивидуального – 11%", – сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Мурат Магзин.

По сведениям управления, запланирован ввод восьми кредитных домов в Караганде, Балхаше и Темиртау. Это 459 квартир, которые получат очередники, имеющие накопления в "Отбасы банке".





Очередникам из социально защищаемых категорий также предоставляется арендное жилье. К примеру, только в Темиртау в этом году арендными квартирами обещают обеспечить порядка 370 семей.





Местные власти солидарно с республиканским бюджетом финансируют жилищное строительство. На 2024 год в областном бюджете предусмотрены средства на строительство домов в Каркаралинске и Осакаровке, на реконструкцию жилых объектов – в Сарани и поселке Шахан.