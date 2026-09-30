20 рейсов в неделю: казахстанцы смогут чаще летать в Таиланд

Количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю. Такую хорошую новость 30 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства транспорта, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, с 11 декабря 2026 года авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение прямых рейсов по маршруту Астана – Бангкок (Таиланд).

Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A321LR.

"После запуска авиамаршрута общее количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю по 4 маршрутам". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Стоит уточнить, что в настоящее время в Таиланд выполняются рейсы по следующим маршрутам:

Алматы – Пхукет, 7 (Air Astana);

Алматы – Бангкок, 9 (Air Astana – 6, Thai AirAsiaX – 3);

Шымкент – Бангкок, 2 (SCAT).

Днем ранее, 29 сентября, появилась другая хорошая новость. С 25 декабря 2026 года новое авианаправление свяжет Алматы и Малайзию.