В четыре раза планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Южной Кореей
Фото: пресс-служба КГА
Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева в Алматы провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Кореи Йонг Коок Кимом. Стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, достигнута договоренность предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".
"В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами. Стороны поддержали намерения авиаперевозчиков к установлению прямого авиасообщения между столицами двух стран".Пресс-служба КГА
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут легально трудоустроиться в Южной Корее.
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