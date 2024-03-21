В четыре раза планируют увеличить рейсы между Казахстаном и Южной Кореей

Фото: пресс-служба КГА

Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева в Алматы провела встречу с генеральным директором Офиса гражданской авиации Кореи Йонг Коок Кимом. Стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Zakon.kz.

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