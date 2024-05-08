Как подразделения химической защиты МЧС обрабатывают пострадавшие от паводков дома
Фото: pixabay
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 8 мая опубликовало видео, на котором пострадавшие от паводков дома дезинфицируют, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что дезинфекцией занимаются подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС.
"В селе Большая Малышка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 43 домов, также в городе Кульсары Атырауской области – подтопленной территории площадью 3 500 кв. м", – говорится в сообщении.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 мая рассказали, что происходит в городе Кульсары, который сильно пострадал от паводков. По информации ведомства, в городе спасатели откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов.
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