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Что происходит в сильно пострадавшем от паводков Кульсары

Что происходит в сильно пострадавшем от паводков Кульсары , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 22:51 Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 мая рассказали, что происходит в городе Кульсары, который сильно пострадал от паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в городе спасатели откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов.

"Отметим, на сегодняшний день подтопленными остаются лишь 20 домов и 10 объектов бизнеса. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются", – говорится в сообщении.


Также МЧС опубликовало видео, на котором туркестанская группировка откачивает воду с помощью передвижных насосных станций. Эти станции позволяют откачивать 500 литров воды в секунду.

"В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки. 

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