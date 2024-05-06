Что происходит в сильно пострадавшем от паводков Кульсары

Фото: МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 мая рассказали, что происходит в городе Кульсары, который сильно пострадал от паводков, сообщает Zakon.kz.

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