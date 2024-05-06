Что происходит в сильно пострадавшем от паводков Кульсары
Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 мая рассказали, что происходит в городе Кульсары, который сильно пострадал от паводков, сообщает Zakon.kz.
По информации ведомства, в городе спасатели откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов.
"Отметим, на сегодняшний день подтопленными остаются лишь 20 домов и 10 объектов бизнеса. Аварийно-спасательные работы в городе продолжаются", – говорится в сообщении.
Также МЧС опубликовало видео, на котором туркестанская группировка откачивает воду с помощью передвижных насосных станций. Эти станции позволяют откачивать 500 литров воды в секунду.
"В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей. Напомним, с 7 апреля 2024 года в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг критической отметки.
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