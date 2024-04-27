Сколько казахстанцев, пострадавших от паводков, остаются в пунктах эвакуации

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана предоставили новые цифры по вернувшимся в свои дома после паводков гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил представитель МЧС РК Аскар Шарип, с начала паводка спасены и эвакуированы 119 220 человек, в том числе 44 776 детей.

"В Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях из 6148 жилых домов и 2794 дворовых территорий отведена вода... По республике вернулись домой 36 745 человек. 6909 человек находятся в пунктах эвакуации. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 27 тыс. человек", – рассказал он на брифинге в СЦК 27 апреля 2024 года.

По его словам, службы гражданской защиты продолжают работу по противопаводковым мероприятиям, ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизируется. Ведется мониторинг подтопленных дачных территорий. Сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции совместно патрулируют затопленные территории.

"Мониторинг ситуации в Атырауской области продолжается. Ведется контроль уровня воды. В целях защиты от паводков в Атырау непрерывно ведутся работы по укреплению дамб. На сегодняшний день проведено укрепление дамб протяженностью 498 километров". Аскар Шарип

24 апреля 2024 года в МЧС Казахстана сообщили, что в свои дома вернулись 31 112 человек, в эвакопунктах остаются 8566 человек, из них 3718 детей. Подробности здесь.