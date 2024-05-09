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В трех городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В трех городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 04:28 Фото: Zakon.kz
По данным синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в пятницу 10 мая в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 10 мая объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, града и гроз.

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