В трех городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

По данным синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в пятницу 10 мая в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 10 мая объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, града и гроз.