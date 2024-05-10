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Имя казахского солдата увековечили в Чехии

Имя казахского солдата увековечили в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 10:10 Фото: Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике
Имя казахского солдата Рахимжана Нурмаксутова выгравировали на мемориальной плите в месте погребения в братской могиле в селе Костице Южно-Моравского края Чехии, сообщает Zakon.kz.

Осенью 2023 года родственники Нурмаксутова сообщили, что нашли место захоронения погибшего, и обратились в казахстанское посольство в Чехии с просьбой оказать содействие в написании его имени на надгробном камне.

Посольство совместно с Министерством обороны Чехии и местными органами власти посодействовали, чтобы на мемориальной доске, посвященной советским воинам на кладбище в селе Костице, было вписано его имя.

Рахимжан Нурмаксутов родился в 1924 году в Жамбылском районе Алматинской области. Младший сержант, кавалерист 13-й Гвардейской кавалерийской Ровенской дивизии. 14 апреля 1945 года героически погиб в бою за освобождение села Костице.

В торжественной церемонии открытия приняли участие дипломаты посольства РК в Чехии, руководство местной власти, родственники фронтовика, а также представители казахской диаспоры Чехии и студенты. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память казахского воина.

Ранее мы приводили результаты соцопроса о доле казахстанцев, родственники которых приняли участие в ВОВ.

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