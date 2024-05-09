Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какова доля казахстанцев, родственники которых приняли участие в ВОВ – результаты соцопроса

Ветераны , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:19 Фото: акимат Алматы
В период со 2 по 5 мая 2024 года на платформе eGov mobile провели опрос ко Дню Победы. В нем приняли участие 23 154 человека со всех регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Среди опрошенных – 52% мужчин и 48% женщин; 71% горожан и 29% сельчан; 66% казахов, 21% русских и 13% других этносов; 21% (в возрасте 18-29 лет), 54% (30-45 лет), 21% (46-60 лет), 4% (61 и старше лет).

75,2% заявили, что среди их родственников были участники войны 1941-1945 годов. Вместе с тем с военной историей своей семьи лучше знакомы граждане в возрасте 46-60 лет и старше 61 года.

Опрос также коснулся казахстанцев-героев войны. Самыми известными из них оказались Алия Молдагулова, Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Талгат Бегельдинов.

Алия Молдагулова – снайпер, в годы войны уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Посмертно награждена званием Героя Советского Союза.

Бауыржан Момышулы – офицер-полковник, писатель. Он особенно прославился в оборонительных боях под Москвой на Волоколамском направлении в осенне-зимних операциях 1941-1942 годов. В битве за Москву командир батальона Момышулы личным примером поднимал бойцов в атаку, умело организовал оборону на стратегически важном Волоколамском шоссе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:19
"Мы были ранены в один день" – ветеран из Талдыкоргана вспоминает свою службу с Бауыржаном Момышулы
, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 11:19

Маншук Маметова – пулеметчица, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза.

Рахимжан Кошкарбаев – 30 апреля 1945 года вместе со своим сослуживцем Григорием Булатовым первыми установили знамя на стене рейхстага в Берлине.

Касым Кайсенов – участник партизанского движения в годы войны 1941-1945 годов, известный писатель.

Талгат Бегельдинов – летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. Имел воинские звания полковника в СССР и генерал-майора в Казахстане.

Кроме того, респондентами были отмечены подвиги таких героев, как Малик Габдуллин, Хиуаз Доспанова, Нуркен Абдиров, Иван Павлов, Леонид Беда, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский, Толеген Токтаров, Жанибек Елеусов, Султан Баймагамбетов и другие.

Читайте также

Алматы, День Победы
День Победы отметили в Алматы
Ерлан Карин
Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову
Касым-Жомарт Токаев: Низкий поклон нашим ветеранам
Касым-Жомарт Токаев: Низкий поклон нашим ветеранам
Ирина Мишура
Казахстан 2024 год 9 мая Великая Отечественная война День Победы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
ДТП, авария, погибшие
Смертельная авария с участием четырех машин произошла под Алматы
ДТП, авария, погибшие
Еще одна смертельная авария произошла на Кульджикском тракте
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Вторая волна паводков продолжается в двух регионах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: