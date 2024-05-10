В СКО строят первые 100 домов для пострадавших от паводка на средства фонда "Қазақстан халқына"

В микрорайоне Солнечный-2 города Петропавловска к возведению новых домов приступили 24 апреля. По прогнозу привлеченных к работам местных строительных компаний, их сдадут в эксплуатацию уже в конце июня.

Участок в "Солнечном-2", выделенный для индивидуального жилищного строительства граждан, состоящих в очереди на жилье, после небывалого наводнения нынешней весной было решено использовать для нужд пострадавших от наводнения. Это поможет сэкономить время и возвести дома в самые сжатые сроки.



Фонд "Қазақстан халқына" и акимат СКО заключили меморандум о строительстве здесь 100 жилых домов, на эту цель фонд выделил 2,7 млрд тенге. К работам приступили 24 апреля, рассказала пресс-секретарь Управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО Майгуль Елемесова.



"На данный момент здесь ведут работы десять местных строительных компаний, на строительной площадке работают 300-400 строителей и 30-40 единиц техники. С нарастанием темпов строительства количество будет увеличено, то есть привлекут около 500-600 работников, число единиц техники вырастет. Строительные работы планируется завершить в течение двух месяцев, после окончания работ техническая компания, которая ведет технадзор (ТОО "Управление капитального строительства"), будет проверять эти дома, если будут какие-то недочеты, то строители обязуются за свои средства их устранить в короткое время. После этого управление передаст эти дома акимату, а акимат уже будет распределять их между пострадавшими", – отметила она.

Возводимые дома будут типовыми – одноэтажные площадью 80 квадратных метров на одну семью.

Субподрядчик ТОО "Основание" – ИП "Камкор" – возводит семь домов до чистовой отделки. Бригадир Данияр Карипов рассказал, что работы идут по плану.







"30% объема работ уже сделали. Основные работы завершены, по срокам до второго июня успеем все сделать. Потому что основная работа готова – фундамент, стены уже подняты. Осталась только крыша, потом будут внутренние перегородки, заливка пола", – заверяет он.

Для фундамента забивали сваи на глубину 2,3 метра, проводили армировку, заливали бетонное 80-сантиметровое основание и делали 30-сантиметровую кладку кирпичом. Сами стены возводят из газоблоков 20 на 30 сантиметров. Их будут утеплять пеноплексом, на финише – использовать декоративную штукатурку "дождик".



Параллельно стройке идет подготовка земельного участка для строительства еще 400 домов.

