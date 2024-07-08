Фоторепортаж: как строят дома для пострадавших от паводков в Костанае

14 новых домов в новом микрорайоне города Кунай планируют заселить до конца июля 2024 года. Новые строения на одной из центральных улиц крупного микрорайона уже практически готовы, передает Zakon.kz.

Первые пять домов готовы к вводу. Еще примерно столько же на финишной прямой. Однако есть пара участков, где стройка только начата. Как отметил аким Костаная Марат Жундубаев, это дома тех, кто дольше всех думал над выбором: вторичное или новое жилье.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

"К 20 июля все дома будут готовы. Заселить людей планируем до конца месяца. Все будущие владельцы уже были на месте и знают, где будут жить. Дома они получат в порядке подачи заявления, а значит, и готовности жилья", – ответил на вопрос корреспондента Zakon.kz Марат Жундубаев.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

В строящихся домах площадью 80 квадратных метров кипит работа. Например, всю сантехнику и разводку по воде и отоплению бригада делает в течение двух дней. Говорят, что оборудование, включая газовый котел, не самое дорогое, но из категории распространенных.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Дома "под ключ" с подключенными коммуникациями обойдутся в общей сложности примерно в 30 млн тенге. Из них 22,8 млн тенге стоит сам дом, а остальное – затраты на подведение инженерной инфраструктуры и благоустройство.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Вода нанесла большой урон. По официальным данным, 86 домов в районе подтопления уже практически расселили. Многие выбрали квартиры. Но есть и те, кто судится с властями, не согласившись с оценкой. Таких единицы.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Львиная доля жильцов, получивших возможность переехать, воспользовалась ею. Как рассказали сами жители улицы Красный Кузнец и ряда других, которые затопило в Костанае, они смогут улучшить свои жилищные условия. Теперь уже нежилые здания видно издалека: ворота нараспашку, во дворе следы сборов, у дороги кучи уже не годных вещей и домашнего скарба.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

В некоторых дворах корреспондент Zakon.kz застала людей, которые искали среди оставленного имущества то, что еще могло бы пригодиться в хозяйстве. Зачастую это были родственники пострадавших семей. Собирали скарб и для дач, в том числе в садовых обществах города, пострадавших этой весной от большой воды.

В акимате города отметили, что в пойме реки остается еще около 110 жилых домов. Их все в будущем будут выкупать под госнужды, предлагая местным жителям переезд. Деньги ждут уже в 2025 году. Пока же владельцы, чье жилье признали пригодным для жизни, восстанавливают его.

"Предлагали людям два варианта, согласно составленной смете. В нее мы включили и стоимость работ. То есть люди могли нанять бригаду, а могли сами произвести ремонт и мы, получается, им бы оплатили их труд по ремонту собственного дома. Единственное, требуем фотоотчеты и чеки, подтверждающие покупку стройматериалов", – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Глава областного общественного совета Серик Бектурганов вместе с коллегами отслеживает работу властей по ликвидации последствий паводка. По его словам, быстрое строительство не может быть идеальным. Но ждать нельзя, людям нужно новое жилье. Поэтому в данном случае людям важно знать, что все недоделки подрядчик, а в этой роли выступила местная компания, устранит.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Всего в Костанайской области от паводка пострадали 1283 жилых дома. Владельцам 815 домов выделили деньги на ремонт. Еще 315 квартир и домов купили, а 153 обещают построить в ближайшие месяцы.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Ранее Zakon.kz писал, как строят жилье в пострадавших от паводков регионах Казахстана.

По поручению главы государства в Западно-Казахстанской области продолжается работа по оказанию соответствующей помощи жителям, пострадавшим от паводка.

В Павлодарской области пострадавшие от паводка семьи получили ключи от нового жилья.

Олжас Бектенов проверил работу по строительству жилья для пострадавших от паводка в СКО.

Всего в пострадавших регионах Казахстана на 7 июня 2024 года получила новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья 841 семья. Ведется строительство 1825 новых домов. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получила 4521 семья.