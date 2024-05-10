В Казахстане изношена почти половина автопарка скорой помощи

По подсчетам специалистов, почти половина всех автомобилей службы скорой помощи в Казахстане изношена, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве заверяют, что проблема решается, передает "24KZ".



В автопарке станции скорой помощи Астаны на ходу лишь 80 карет из 145. 10 скоро спишут, оставшиеся в ремонте.



"Санитарные машины круглый год ездят. У нас на одну машину 4 бригады, она круглосуточно ездит, соответственно, идет большой износ. На сегодняшний день мы объявились, ждем результатов. Мы все машины передали на обслуживание, ремонт и аутсорсинг. В настоящий момент идут розыгрыши. Проблем хватает, стараемся выходить из ситуации, но основная – это санитарные машины". Замдиректора по экономике и административно-хозяйственному обеспечению Городской станции скорой медпомощи Ермек Рамазанов

В столице на пульт скорой ежесуточно поступает от трех до пяти тысяч звонков. Бывает и больше 5 тысяч. Изо дня в день их обслуживают 100 бригад и машин на всех не хватает.



"Техники недостаточно. И это приоритетная задача, которую мы решаем с руководством нашего города. Амортизация фактическая – 4,5 года, а по документации она должна стоять и быть использована 6,5 года. Наши машины не останавливаются ни днем, ни ночью в отличие от организаций, которые не работают ночью. У нас такая проблема несколько десятков лет". Замдиректора по контролю качества медицинских услуг Городской станции скорой медпомощи Гульнара Туякова

Износ карет скорой помощи – проблема всех регионов. Ежегодно машины по всей стране наматывают до 150 тысяч километров.



"На данный момент на первый квартал 2024 года 44 процента всего автопарка – изношенные автомобили. Это не говорит о том, что они одномоментно встали, не ходят. Они ремонтируются, по мере возможности обновляются. Мне очень тяжело сейчас говорить, достаточно ли денег выделяется. Раз мы не можем на данный момент обеспечить одновременно все автомобили, поменять на новые, значит, мы недостаточно выделяем. Конечно, это все зависит от бюджета". Управляющий директор Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК Асхат Сапаров

В прошлом году региональные гаражи пополнились на 94 машины. Больше половины из них закупили для Алматы, остальную часть – для Кызылординской, Мангистауской и Улытауской областей. В этом году приобрели всего 13 карет скорой помощи. Все – для Туркестанского региона. В Минздраве заверили: по мере возможности "возрастные" машины продолжат обновлять.

В конце января 2024 года Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в правила оказания скорой медицинской помощи.