Великобритания готова помочь Казахстану в связи с масштабными паводками

Государственный министр иностранных дел Великобритании Нусрат Гани заявила, что ее страна готова оказать помощь Казахстану в связи с масштабными паводками, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 15 апреля написала на своем аккаунте в X.

"Продолжающееся наводнение в Казахстане разрушило регионы на севере и западе страны. Мои мысли со всеми, кто пострадал, особенно с теми, кому пришлось эвакуироваться. Страны Центральной Азии находятся на передовой в борьбе с изменением климата. Великобритания готова помочь", – написала она.

The ongoing flooding in Kazakhstan has devastated communities across the north and west of the country. My thoughts are with all who have been impacted, especially those who have had to evacuate.



The countries of Central Asia are on the front line of climate change. The UK… — Nus Ghani MP (@Nus_Ghani) April 15, 2024

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