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Великобритания готова помочь Казахстану в связи с масштабными паводками

Великобритания готова помочь Казахстану в связи с масштабными паводками , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 00:47 Фото: pixabay
Государственный министр иностранных дел Великобритании Нусрат Гани заявила, что ее страна готова оказать помощь Казахстану в связи с масштабными паводками, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 15 апреля написала на своем аккаунте в X.

"Продолжающееся наводнение в Казахстане разрушило регионы на севере и западе страны. Мои мысли со всеми, кто пострадал, особенно с теми, кому пришлось эвакуироваться. Страны Центральной Азии находятся на передовой в борьбе с изменением климата. Великобритания готова помочь", – написала она.

Ранее ученые объяснили, почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками. Подробнее можно прочитать тут

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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