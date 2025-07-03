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Общество

Астанчанин усомнился в компетенции полиции и обеднел на 118 тысяч тенге

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 16:32 Фото: pixabay
В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении мужчины, который вмешивался в деятельность сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как указано в информации столичного суда, правонарушитель умалял компетенцию стражей порядка, проявлял неуважение, вступал в полемику и препятствовал исполнению ими должностных обязанностей (ст. 667 ч. 1 КоАП).

"В ходе судебного заседания инспектор полиции пояснил, что прохожий С. подошел к сотрудникам полиции, которые находились при исполнении должностных обязанностей, начал вмешиваться в их работу, проявлял не уважение к сотрудникам полиции, вступал в спор, допускал высказывания оскорбляющие сотрудников полиции. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны сотрудников полиции о невмешательстве, С. продолжал препятствовать их работе", – сказано в сообщении.

Мужчина в суде свою вину не признал, мотивировав свои действия тем, что он исполнял свой гражданский долг и реагировал на действия сотрудников, которые допустили процессуальные нарушения. Постановлением суда он признан виновным во вмешательстве в деятельность сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей и подвергнут административному штрафу в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

2 июля 2025 года в полиции Астаны рассказали о водителе, который нарушил ПДД на 220 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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