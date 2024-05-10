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Оперштаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей Темиртау

Оперштаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 20:01 Фото: gov.kz
11 мая 2024 года с 10:00 до 14:00 в Ледовом дворце спорта "Мұз айдыны" Темиртау пройдет учебное мероприятие по экстренному реагированию на террористические проявления, сообщает Zakon.kz.

Поэтому, уточнили специалисты, в здании предусмотрены меры ограничения.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Темиртауский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом

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Жителей сразу трех регионов Казахстана предупредили об антитеррористических учениях
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Ранее сообщалось, что жителей и гостей Сарыкольского района Костанайской области попросили сохранять спокойствие. Причина – запланированные на 4 мая 2024 года антитеррористические учения.

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