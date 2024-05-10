Оперштаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей Темиртау

Фото: gov.kz

11 мая 2024 года с 10:00 до 14:00 в Ледовом дворце спорта "Мұз айдыны" Темиртау пройдет учебное мероприятие по экстренному реагированию на террористические проявления, сообщает Zakon.kz.

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