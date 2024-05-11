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В Казахстане назревает еще одна любовная драма

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:24 Фото: Instagram/aya_shalkar
В Казахстане назревает еще одна любовная драма. На этот раз ее участниками стали художница Айя Шалкар и актер Аскар Ильясов, сообщает Zakon.kz.

О расставании творческой пары стало известно ночью 10 мая из их обоюдных публикаций в Instagram. Инициатором публичного разрыва стала Айя, которая посчитала нужным рассказать о некоторых личных моментах, которые не устраивали ее в этих отношениях, и призвала девушек бережнее относиться к себе.

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:24

Фото: Instagram/aya_shalkar

Реакция бывшего возлюбленного не заставила себя долго ждать. Мужчина решил выяснить отношения в этом же формате. Первым делом он предусмотрительно открестился от статуса абьюзера.

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:24

Фото: Instagram/askar.ilyassov

Со слов Аскара, решение разойтись было принято ими совместно. Поэтому пока неизвестно, как надолго затянутся их разбирательства в информационном поле.

А Баян Алагузова с семьей уехала в США.

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