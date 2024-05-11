Решена судьба многострадальной детской железной дороги в Шымкенте

В Шымкенте десять лет власти и общественность не могли решить, что делать с детской железной дорогой, которая оказалась заброшенной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал Оtyrar.kz, шымкентская детская железная дорога носила имя Героя Советского Союза-Гани Муратбаева. Решение о строительстве железной дороги было принято в 1979 году, причем открыть ее планировалось именно в 1980 году — в Международный год ребенка.

"Пути тогда построили узкоколейные, шириной 750 миллиметров и длиной порядка шести километров. Поезд курсировал между двумя станциями: "Спортивная" близ Центрального стадиона имени Кажмукана и "Тулпар" у шымкентского дендропарка", – говорится в сообщении.

В акимате пояснили, что детскую железную дорогу приходилось неоднократно закрывать из-за проблем с ремонтом локомотива. В середине 2010 года, после недолгого использования, детский поезд окончательно остановился в депо. В 2013 году транспортная прокуратура запретила эксплуатацию детской железной дороги.

"Аким Шымкента встретился с журналистами мегаполиса и детально пояснил, что восстанавливать железную дорогу не будут, по причине изменения плана города. К слову, если пройти по пути, где проходили ЖД-пути понимаешь, что смотреть сейчас не на что. По обе стороны построены дома, огорожены территории", – отметил телеканал.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков показал журналистам, что будет на месте этих путей. Там планируют построить пешую зону длинной в шесть километров, работы уже начались. А завершатся до 1-го июня. На объекте будут спортивные площадки, воркаут зоны, скамейки. Территория в шесть километров и шириной в пять метров, станет одной из достопримечательных мест для гостей и жителей мегаполиса.



К слову, по словам местных жителей, до сегодняшнего времени железная дорога была заброшенной и местом сбора бомжей. Они надеются, что прогулочную зону сделают качественно.

Ранее стало известно, что в городе Шымкенте и Туркестанской области снизили тарифы на электроэнергию для бизнеса.