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Новые вакансии предложили безработным казахстанцам

Новые вакансии предложили безработным казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 10:20 Фото: pxhere
В Казахстане начал действовать проект "Построим вместе!" по трудоустройству безработных граждан на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Министерства труда и социальной защиты населения за 13 мая 2024 года, в настоящее время на платформе размещено 42 вакансии. С ними можно ознакомиться на Электронной бирже труда.

"Важность этого проекта в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков".Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова

Также отмечено, что ведомство продолжает пополнять базы работодателей и вакансий.

В министерстве напомнили, что в результате масштабных паводков от наводнений пострадали жители и инфраструктура в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанскаой, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

10 мая 2024 года сообщалось, что в Казахстане установят новые требования к навыкам и компетенциям соцработников. Тогда стало известно, что приказом министра труда и социальной защиты населения утвержден профессиональный стандарт "Социальная работа и другие профессии социальной сферы". Документ охватывает 10 профессий направления "Социальная работа". Ранее он включал всего 4 профстандарта. При этом 4 профессии определены впервые и включены в проект Национального классификатора занятий

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