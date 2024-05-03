Как строят жилье в пострадавших от паводков регионах Казахстана

В Актюбинской области построят 587 домов для пострадавших от паводка. Активная работа по определению ущерба и строительству жилья для людей началась и в других регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область

В Актюбинской области возведение жилья уже началось в Хобдинском районе, через несколько дней планируется начать строительство в Уилском районе.

"Уровень воды доходил до колена. Спасибо всем, кто оказал нам помощь, – спасателям, военным, односельчанам, представителям местных исполнительных органов. Помогли оперативно вынести вещи, эвакуировать скот. Наш дом саманный, построен еще 30 лет назад", – рассказал Жоныс Дарибаев.

Комиссией дом был признан негодным к проживанию – владельцы ждут новое жилье. В настоящее время подрядчики проводят замер участков и приступают к закладке фундамента. По словам акима Хобдинского района Изгилика Тынымгереева, от жителей района поступило 292 заявления о порче имущества из-за масштабного паводка. Аварийными признаны 150 строений. Их жильцы получат новые дома.

"Я хочу отметить, это цифра неокончательная, потому что мы полностью отчет еще не получили", – сказал аким района.

Строительство началось в микрорайоне райцентра, где есть вся необходимая инфраструктура, включая газо- и водопроводы, электросети. В настоящее время на место возведения жилья быстрыми темпами завозятся стройматериалы. Планируется, что в новые дома жильцы въедут уже через два месяца.

"Мы разделили объекты строительства в селе Кобда между 15 подрядными организациями. Они начинают строительные работы на собственные средства. В течение двух месяцев все строительные работы должны быть завершены. Что касается проектов, то здесь будут построены дома площадью 80 и 100 квадратных метров. Сейчас заключены договора с заводами, ведутся работы по поставке кирпича и других строительных материалов", – рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев.

В Мугалжарском районе было затоплено 72 дома, 8 хозяйственных и три коммерческих объекта. Будет построено 14 новых домов в селе Жагабулак и 5 домов – в селе Бирлик. Остальные жители рассматривают варианты переезда в районный центр и приобретение готового жилья в селе, либо райцентре на средства, выделенные государством.

"Прохождение весеннего паводка и ликвидация его последствий находятся под строгим контролем главы государства. Государство не оставит ни одного человека без помощи. Мы определили компании, которые будут возводить дома пострадавшим жителям. Строительство начнется в ближайшее время. По плану, дома мы введем в эксплуатацию к 1 августа, постараемся раньше. Для нас важно качество работы", – сказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров на встрече с жителями, пострадавшими от паводка в Мугалжарском районе.

Акмолинская область

В Акмолинской области первым удар стихии принял Кокшетау. Сильнее всего здесь пострадал частный сектор. Некоторые из домов ранее вошли в программу реновации жилищного фонда. Паводки, как говорится, "вбили" последний гвоздь в их истории – на сегодня целый квадрат по улице Вернадского снесли.

Сегодня комиссия обследует порядка 90 строений. Хозяев тех, что расположены на водоохранной полосе, точно переселят – до осени. А на строительство в этой местности наложат категорический запрет. Обследование на предмет непригодности для дальнейшего проживания в Кокшетау также проходят пострадавшие от паводков дома по шести улицам.

Всего на сегодняшний день новоселье уже отпраздновали 13 оставшихся этой весной без крова семей областного центра. Квартиры они выбирали себе сами, согласно положенной квадратуре, а потом акимат их купил за счет средств местного бюджета. На месте снесенных домов построят 45-квартирный дом, рабочие уже огораживают территорию металлическим забором.

В пресс-службе акимата города уточнили, что подрядчик – столичная компания. Пятиэтажку планируется сдать до конца 2024 года. Из-за паводков режим ЧС пришлось ввести в пяти районах Акмолинской области. Акимат региона уже заключил меморандум о строительстве 87 домов для пострадавших от большой воды в Буландынском и Жаркаинском районах.

"Дома построят по типовому проекту, предложенному акиматом. Обязательное условие партнерства – получение комплексной экспертизы и других разрешительных документов, а также согласование проекта с пострадавшим населением. Главная задача – построить дома качественно, в сжатые сроки, с соблюдением прозрачности всех процедур", – отметила руководитель пресс-службы Кабиба Дарбаева.

Костанайская область

По предварительным подсчетам, 380 жилых домов в Костанайской области разрушены паводком и не подлежат восстановлению. Цифра может еще поменяться, потому что в отдельных населенных пунктах работа по оценке ущерба еще до конца не завершена. Вода ушла не из всех зданий, а это затрудняет вынесение решения по состоянию дома.

В областном акимате корреспонденту Zakon.kz пояснили, что у пострадавших будет два варианта решения жилищного вопроса: людям купят жилье на вторичном рынке, либо построят дома до наступления холодов.

По оперативным данным областного управления финансов, в Аркалыке для сельчан уже купили 31 квартиру. Документы на покупку еще 30 квартир готовят для пострадавших в Костанайском районе.

В регионе отрабатывают схему строительства и нового жилья. По предварительным подсчетам, речь идет примерно о 340 строениях. Как стало известно в рамках заседания Регионального совета палаты предпринимателей, каждый из домов будет стоить 29,5 млн тенге. Ранее озвученных 22,9 млн тенге будет недостаточно для возведения жилья площадью 80 квадратных метров в удаленных селах Амангельдинского и Джангельдинского районов. Стоимость строительства на местном уровне повысили с учетом реальных затрат. Такие данные озвучил председатель областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

По расчетам костанайских застройщиков, возведение каждого дома обойдется в 33,5 млн тенге. Удорожание пойдет во многом за счет непростой логистики. До места строительства – более 500-600 км. Дорога на юг области ведет лишь одна – "Аулиеколь – Жалдама", но здесь паводком повредило мост. Из-за размывов была закрыта трасса и к административному центру Джангельдинского района. Движение по ней восстановили не так давно.

Тем не менее в южных районах области планируют возвести 70 домов в восьми селах, включая почти два десятка домов в адмцентре Амангельдинского района.

В эти дни готовятся начать стройку в селе Тауш Джангельдинского района. Здесь планируют возвести сразу 22 жилых дома. В работу включились крупные застройщики региона. В рамках рабочих совещаний на областном уровне было принято решение, что часть затрат на себя возьмут акиматы районов, которые меньше пострадали от паводков. Например, питание для рабочих, что будут строить дома в джангельдинских селах, должны будут организовать из Денисовского и Карабалыкского районов. За доставку материалов возьмутся частные компании. Сейчас идет отладка схемы поставок.