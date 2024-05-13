Как министр Карабаев намерен изменить отрицательное мнение казахстанцев о состоянии дорог
Глава Минтранспорта РК Марат Карабаев отметил, что его ведомство намерено "изменить отрицательное мнение о состоянии отечественных дорог в ближайшие 2-2,5 года за счет реализации новой масштабной программы ремонта".
"Согласно данной программе средним ремонтом охватим те дороги, где ремонта не было порядка 20 лет. Основная задача – усиление конструкции дороги. Это позволит значительно улучшить межобластное сообщение. К примеру, средним ремонтом охватим автодорогу Жезказган – Петропавловск, которая проходит через территорию четырех областей. В Актюбинской области отремонтируем дорогу Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, а в Восточно-Казахстанской и Абайской областях автодорогу, которая соединяет Усть-Каменогорск и Семей. Особое внимание уделяем как республиканским дорогам, так и областным".Марат Карабаев
Согласно поручению главы государства, в текущем дорожно-строительном сезоне Министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. км автодорог.
Так, продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тыс. км дорог республиканской сети и 4,2 тыс. км дорог местного значения.
Кроме того, министерство реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции.
Так, в приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Это 2,5 тыс. км дополнительных транспортных сообщений по всей республике. На проведение данной работы будут привлечены займовые средства международных финансовых организаций.
Помимо этого, как отметили в Минтранспорта РК, основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров Астана – Балхаш – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш и Атырау – Астрахань.
"Также запланировано начало работ на проектах Кызылорда – Жезказган (участок по Улытауской области), Актобе – Кызылорда (участки Актобе – Улгайсын, Кызылорда – Саксаульский), Караганда – Жезказган и Обход города Сарыагаш".Пресс-служба Министерства транспорта РК
10 мая 2024 года в Минтранспорта назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба. Подробнее об этом по ссылке.