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Казахстанцы по-новому могут пожаловаться на состояние дорог и проблемы экологии

Казахстанцы по-новому могут пожаловаться на состояние дорог и проблемы экологии, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 13:32 Фото: pexels
В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 17 июля 2024 года, заявили о запуске нового сервиса подачи заявок для населения, сообщает Zakon.kz.

Новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии посредством Telegram-чат-бота @TazaQazBot разработан министерством в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан".

"Это позволит каждому неравнодушному жителю страны моментально фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему. Вся информация в виде заявки поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует ее и назначает исполнителя. Кроме того, жители могут сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий", – проинформировали в пресс-службе МЭПР РК.

Как уточнили в ведомстве, в зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий.

"В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в Telegram-боте. После выполнения заявки они смогут оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки".Пресс-служба МЭПР РК

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили правонарушения в ходе акции "Таза Қазақстан".

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