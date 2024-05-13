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Новая ипотечная программа "Наурыз": почему не всем казахстанцам одобрили заявки

Новая ипотечная программа в Казахстане: почему не всем казахстанцам одобрили заявки , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:18 Фото: freepik
В "Отбасы банке" объяснили, почему не всем казахстанцам, подавшим заявки по новой ипотечной программе "Наурыз", дали одобрение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным председателя правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимовой, среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. Самый молодой заявитель программы "Наурыз" – 18-летний житель Туркестанской области.  

Всего, по данным на 10 мая, казахстанцы подали 17 432 заявки, однако приняли только 8945 заявок, половина из которых поступила от представителей социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье.

"Еще 2436 заявок были отклонены. Основная причина – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Это обязательное условие участия в программе "Наурыз". Также отказы получили те, кто имеет в собственности жилье", – объяснила Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК.

5008 заявок находятся в процессе подачи. То есть идет сверка с государственными базами данных и система ждет подписания заявки ЭЦП.

В Топ-5 городов и регионов, выбранных для покупки жилья, наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом, вошли Актюбинская и Алматинская области. Заявки по программе "Наурыз" принимаются в рабочие дни с 9:00 до 21:00 на платформе "Баспана маркет". 

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В первый год запуска программы планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов.

Ранее заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов рассказал, стоит ли ждать повышения цен на жилье в связи с запуском новой льготной ипотеки.

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