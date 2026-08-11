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Общество

Почему приходят отказы по ипотеке, объяснила глава "Отбасы банка"

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Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 11 августа 2026 года рассказала, от чего зависит решение о выдаче ипотеки, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что решение о выдаче займа принимает скоринговая система самостоятельно.

"Она делает расчеты, исходя больше из вашей предыдущей кредитной истории – каковы объемы проблемной задолженности, были ли просрочки", – добавила она.

В связи с этим она призвала казахстанцев, которые берут даже очень мелкие займы в микрофинансовых организациях, ломбардах или банках второго уровня, не допускать просрочек по платежам.

"Каждый день просрочки потом на ваш скоринговый балл будет очень сильно влиять. Эта система построена на таком принципе, что человек не может в нее вмешаться – она посчитает всю вашу кредитную историю и (исходя из общей картины. – Прим. ред.) может снизить вам баллы", – резюмировала глава "Отбасы банка".

Ранее Ибрагимова объяснила, почему в Алматы разрешили закладывать жилье старше 50 лет.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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