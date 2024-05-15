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Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: что предприняли в МВД

Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: что предприняли в МВД, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:38 Фото: пресс-служба полиции МВД РК
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 15 мая прокомментировал расследование дела в отношении экс-советника посла Казахстана в ОАЭ, чья супруга Карина Мамаш заявила о регулярном избиении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, по данному факту в министерстве завели уголовное дело. 

"Возбудили дело по факту истязания. Не могу сказать, где он сейчас находится. Материалы направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, нужны допросы, опросы, сейчас проходят процессуальные действия", – заявил Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса. 

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в социальных сетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.

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После в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что по данному факту проведут служебную проверку. 

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