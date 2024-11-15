Туман и 15-градусное тепло: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенту на три дня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, будет без осадков и тепло до +15°С, но ожидается туман.
В Астане:
- 16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
- 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -2-4°С.
- 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.
В Алматы:
- 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +5+7°С.
- 17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +7+9°С.
- 18 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
В Шымкенте:
- 16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.
- 17 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
- 18 ноября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.
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Ранее стало известно, что в Казахстан вернется тепло до +15°С. Об этом говорилось в прогнозе погоды по стране на 16, 17 и 18 ноября 2024 года от РГП "Казгидромет".
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