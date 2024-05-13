В Казахстане три дня будут идти дожди
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Сильные дожди с грозами ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, погоду в стране будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, сообщает Zakon.kz.
В сообщении метеорологов сказано, что на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра.
"Сильные дожди прогнозируют 14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая – на востоке, 16 мая – на юге и юго-востоке страны. С 16 мая из-за северо-западного вторжения ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупредили о непогоде почти на всей территории Казахстана. 13 мая 2024 года в 15 областях страны объявлено штормовое предупреждение.
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