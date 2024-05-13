В Казахстане три дня будут идти дожди

Фото: pxhere

Сильные дожди с грозами ожидаются по Казахстану в ближайшие три дня. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, погоду в стране будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, сообщает Zakon.kz.

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