Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения

Отец убитой Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов в кулуарах суда 13 мая прокомментировал приговор в отношении Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нукенов заявил, что принимает решение суда.

"В обоих мирах не будет прощения. А сегодня назначенные Бишимбаеву 24 года лишения свободы принимаем. Но то, что Байжанову назначили четыре года – мы не принимаем", – заявил он.

Он также ответил тем, кто считает назначенное наказание слишком мягким.

"Всем людям спасибо за поддержку, весь мир оказал поддержку, спасибо. А тем, кто говорит, что мало дали, сходите в мечеть и прочитайте молитву. Есть наказание, уготованное ему Аллахом. Мы принимаем решение суда. Думаю, что судья вынес справедливое решение", – добавил он.

Ранее в суде озвучили приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой: Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.