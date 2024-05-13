Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения

семья Нукеновых, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 18:36 Фото: Instagram/aitym
Отец убитой Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов в кулуарах суда 13 мая прокомментировал приговор в отношении Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нукенов заявил, что принимает решение суда.

"В обоих мирах не будет прощения. А сегодня назначенные Бишимбаеву 24 года лишения свободы принимаем. Но то, что Байжанову назначили четыре года – мы не принимаем", – заявил он.

Он также ответил тем, кто считает назначенное наказание слишком мягким. 

"Всем людям спасибо за поддержку, весь мир оказал поддержку, спасибо. А тем, кто говорит, что мало дали, сходите в мечеть и прочитайте молитву. Есть наказание, уготованное ему Аллахом. Мы принимаем решение суда. Думаю, что судья вынес справедливое решение", – добавил он.

Ранее в суде озвучили приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой: Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. 

Читайте также

Павлодар, новый дизайн матрешек, матрешки
"Были матрешки - стали бабки ежки": павлодарцев удивил новый дизайн матрешек на городской аллее
почему Бишимбаев не получил пожизненный срок
Почему Бишимбаев не получил пожизненное, объяснила судья
в селе отказались от алкоголя
Еще одно село в Казахстане отказалось от алкоголя
Мадина Мамырханова
Астана Бишимбаев Куандык 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Суд по делу Бишимбаева и Байжанова
Суд по делу Бишимбаева и Байжанова – трансляция 13 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: