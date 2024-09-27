Какую сумму хотела взыскать семья Салтанат Нукеновой с Куандыка Бишимбаева

Появились детали гражданского иска брата убитой Салтанат Нукеновой Айтбека Амангельды к Куандыку Бишимбаеву, сообщает Zakon.kz.

В судебном кабинете разместили решение гражданского суда относительно иска о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в связи с убийством Салтанат Нукеновой.

"Истец, уточнив требования, мотивирует их тем, что в связи с потерей близкого человека он и его родители испытывают сильные нравственные страдания, что привело к ухудшению здоровья, потере работоспособности. Родители Нукеновой С. постоянно находятся в подавленном состоянии, испытывают сильнейшие нравственные страдания: отчаяние, бессонницу, гнев, боль и сильнейшие эмоциональные переживания. Регулярно проходят лечение по состоянию здоровья. Истцом понесены расходы в рамках рассмотрения уголовного дела, связанные с оплатой юридических услуг, проживанием и перелетом адвокатов. Просит взыскать имущественный вред в размере 8 828 070 тенге, возместить моральный вред в размере 1 500 000 000 тенге ", – говорится в документе.

В свою очередь сторона ответчика с такими суммами не согласилась.

"В отзыве представитель ответчика просит определить сумму ущерба 1 500 000 тенге, компенсацию морального вреда от 5 000 000 тенге до 20 000 000 тенге . Указывает, что имущественные расходы не являются процессуальными издержками по уголовному делу. Привлекая пять представителей, истец злоупотребил своим правом, так как ответчик признавал свою вину в причинении смерти, оспаривал лишь квалификацию. Основания для возмещения расходов адвоката Бекитаева Г.М. отсутствуют, поскольку последний на стадии следствия не участвовал, тогда как договор заключен на представление интересов на стадии досудебного расследования. Иные расходы потерпевшего должны возмещаться из средств органов досудебного расследования или суда", – приведена в решении суда позиция представителя Бишимбаева.

Родители Салтанат Нукеновой самостоятельные требования о возмещении морального вреда не заявили, несмотря на разъяснение суда. В письменном отзыве они поддержали требования Айтбека Амангельды и просили удовлетворить иск в полном объеме.

Изучив все представленные документы, чеки, суд определил, какие расходы подлежат возмещению, а какие – нет, и окончательно утвердил сумму расходов, подлежащую возмещению, – 6 877 672 тенге (4 750 000 тенге – юридические услуги, 312 338 тенге – расходы на проживание, 1 583 924 тенге – перелеты, 231 410 – услуги типографии).

Относительно компенсации морального вреда, за который брат Салтанат Нукеновой хотел отсудить 1,5 млрд тенге, суд указал следующее:

"Судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо принимать во внимание как субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, так и объективные данные, свидетельствующие об этом. Суд при определении размера компенсации морального вреда вправе принять во внимание и другие подтвержденные материалами дела обстоятельства, в частности, семейное и имущественное положение лица, несущего ответственность за причиненный потерпевшему моральный вред. Давая правовую оценку, суд учитывает, что смерть близкого родственника – сестры, безусловно, повлекло нарушение личных неимущественных благ истца, причинив нравственные страдания в виде боли, отчаяния, гнева и т.п., психоэмоционального напряжения, что должно быть учтено судом при определении размера компенсации морального вреда. Принимая во внимание как субъективную оценку, так и объективные данные, свидетельствующие о тяжести причиненных истцу нравственных страданий, суд считает разумным и справедливым определить компенсацию морального вреда в размере 10 000 000 тенге".

27 августа 2024 года стало известно, что брат убитой Салтанат Нукеновой подал иск на Куандыка Бишимбаева. 26 сентября 2024 года суд принял решение по иску.

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.