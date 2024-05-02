Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным

2 мая 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начались судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева. Брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости, cообщает корреспондент Zakon.kz.

Айтбек Амангельды попросил присяжных и суд представить семью, которая пережила множество сложных жизненных ситуаций, которая многие годы работала, чтобы обеспечить свое будущее и будущее своих детей: позволить им образование и лучшую жизнь.

"Семья, в которой разговаривают друг с другом, решают вопросы и проблемы и крепко держатся друг за друга, проходят все невзгоды. В такой обычной казахской семье росла Салта. Она была нашей маленькой принцессой. Мы с ней не всегда были лучшими друзьями... Что бы не происходило и где бы мы ни были, мы всегда друг друга поддерживали и помогали друг другу. Мы всегда обсуждали будущее, родителей, личные эмоции, друзей и, в целом, всю жизнь без каких-либо исключений", – рассказал брат Салтанат Нукеновой.

Он также рассказал, что в будущем Салта больше всего мечтала стать мамой, всегда проводила много времени и уделяла отдельное внимание детям. Ее крестные до сих пор отправляют ей голосовые сообщения и видеозвонки, хотя знают, что произошло.

"В рамках суда вы видите, что ложь – орудие преступника и его окружения. Здесь мы собрались, чтобы определить истинную правду того, что произошло 8 и 9 ноября. В рамках главного судебного разбирательства мы видели всю научную и доказательную базу. Даже видели своими глазами, что произошло, на видео. Мы видим, как с первого дня, с его первого слова, все, что делает подсудимый, это очерняет память Салтанат, а также обвиняют меня, весь мир. У них все виноваты, кроме них", – сказал Айтбек Амангельды.

Брат Салтанат рассказал, что в Бишимбаеве изначально видели образованного и умного, интеллигентного парня.

"Так и Салта его видела до брака. Это был абсолютно другой человек. Он жаловался, что прошел тяжелые испытания в этой жизни, заслуживает сопереживания, поддержки и все испытания достались несправедливо. Мы сделали ошибку – поверили ему. Не повторяйте нашей ошибки. Вы по ходу судебного заседания видели его настоящее лицо. Видели, как слетает "маска", и он постоянно "переобувается" в воздухе. Например, когда он увидел снятые им видео на собственном телефоне. Как он лгал, кричал, дергался, нервничал, давал разнообразные объяснения – то это не он, то это не его голос", – напомнил Айтбек Амангельды.

Он также обратил внимание, как меняется в лице Бишимбаев во время суда.

"Когда он разговаривает с судом, как он разговаривает со своими защитниками, которых, очевидно, даже не уважает, как он меняется в лице, когда ему задают вопросы адвокаты-женщины с нашей стороны. Мы требуем правосудия и справедливого наказания за Салтанат. Также мы никому не пожелаем оказаться на нашем месте и пройти наш путь. Мы бы хотели сделать все, чтобы уберечь людей от подобных ситуаций и от этого чудовища в частности. Он уже доказал, что, выйдя на свободу, снова нарушит закон", – сказал Айтбек Амангельды.

Брат Салтанат также подчеркнул, что в тот день (8 ноября) Салтанат хотела уйти от Бишимбаева, но не смогла, потому что он ее не отпустил.

"Байжанов может вызывать жалость и сочувствие, но прошу не обманываться. Они вместе отняли у меня сестру. Более того, они имитировали реанимацию холодного тела Салтанат, зная, что она мертва – это просто издевательство над ней. Это не были попытки помочь. Мир нашей семьи изменился, как и мир для всего Казахстана, и, наверное, для других государств. Боль Салты почувствовали люди со всего мира. Каждый казахстанец как будто потерял в тот день родного человека. Эта боль будет с нами каждый день до конца наших дней. В этом виновен убийца и его помощник", – озвучил Айтбек Амангельды.

Ранее суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения.

На предыдущем заседании, которое прошло 29 апреля 2024 года, судебные прения по делу Куандыка Бишимбаева не начались в положенный срок – подсудимые не явились в суд в связи с некими неполадками в конвойной службе. В итоге вместо 10:00 прения перенесли на 14:30. Вернувшись с перерыва, гособвинитель Саяхат Нурбеков перед началом прений запросил возобновить судебное следствие для заявления ходатайства в части квалификации обвинения в отношении второго подсудимого Бахытжана Байжанова.