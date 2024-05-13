Куандык Бишимбаев сможет подать на УДО в 2040 году

Судья – координатор по взаимодействую со СМИ Алма Есымова на пресс-конференции после судебного процесса 13 мая озвучила, в каком случае Каундык Бишимбаев сможет подать на условно досрочное освобождение, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам судьи, за особо тяжкое преступление, которое совершил Куандык Бишимбаев, он сможет подать на условно досрочное освобождение после того, как отбудет 2/3 наказания.

"Это – через 16 лет, примерно в 2039-2040 годах. Мнение потерпевшего учитывается при рассмотрении материала, но в 2039 или 2040 году у него (Бишимбаева. – Прим. автора) только возникнет право подавать ходатайство. Если приговор вступит в законную силу", – дополнила Алма Есымова.

Она также отметила, что в законе указано, что при рассмотрении вопроса об УДО учитывается мнение потерпевших, а все остальное – компетенция суда, который будет рассматривать вопрос.

"Решение об УДО будет приниматься с учетом совокупности всех обстоятельств дела. Сейчас об этом рано говорить, приговор еще не вступил в законную силу. В законе указано, что при рассмотрении вопроса об УДО учитывается мнение потерпевших", – заявила Алма Есымова.

Судья Сейфулла Тасымбетов озвучил, что будет учитываться за весь период отбывания наказания его поведение, характеристики, участие в мероприятиях.

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.