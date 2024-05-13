Почему Бишимбаев не получил пожизненное, объяснила судья

Судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова на пресс-конференции после судебного процесса 13 мая объяснила, почему Куандык Бишимбаев не получил пожизненное лишение свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья озвучила, что вердикт по делу Бишимбаева вынесен коллегиально, в совещательной комнате решение принималось присяжными заседателями – 10 человек и один судья. Голоса у них равные.

"Относительно меры наказания. Пожизненное лишение свободы могло быть назначено только при единогласном решении, за это должны были проголосовать все 11 человек. Очевидно, раз пожизненное наказание не назначено, соответственно, к единому мнению не пришли в совещательной комнате", – ответила Алма Есымова.

Также после заседания суда прокурор Айжан Аймаганова сообщила, что 24 года – максимально возможное наказание. Прокуроры запрашивали 20 лет по статье "Убийство" и семь лет по статье "Истязание".

"По практике последних пяти лет судом с участием судебных присяжных по категории данных дел пожизненное наказание не назначалось вообще", – сообщила Аймаганова.

Ранее в суде озвучили приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой: Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отец убитой Амангельды Нукенов в кулуарах суда 13 мая прокомментировал приговор.

