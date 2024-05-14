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Законодательство РК

Казахстанцам напомнили про важный запрет при оформлении электромобиля

Казахстанцам напомнили про важный запрет при оформлении электромобиля, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 09:58 Фото: unsplash
В таможенном посту "Курык" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области гражданам Казахстана напомнили про важный запрет при оформлении электромобиля, а также рассказали, как беспошлинно оформить электрокар на таможне, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий релиз ДГД разослал сегодня, 14 мая 2024 года.

"Напоминаем, на гражданина, оформившего электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки".Таможенный пост "Курык" ДГД по Мангистауской области

Как оформить электромобиль на таможне?

Вместе с тем в таможенном посту "Курык" проинформировали, что гражданину Республики Казахстан, имеющему постоянное место жительства в РК, разрешено ввезти в страну один электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Это предусмотрено пунктом 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

"Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется".Таможенный пост "Курык" ДГД по Мангистауской области

Ранее сообщалось, что в Казахстане беспошлинный ввоз для электромобилей продлили до 31 декабря 2025 года. Подробнее об этом по ссылке.

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