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Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике – глава МЧС о землетрясении в Алматы

Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике – глава МЧС о землетрясении в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:01 Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства 5 марта 2024 года высказался о землетрясении в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы МЧС, во время землетрясения в Алматы министерством осуществлена координация действий.

"Для информирования населения произошедшего землетрясения и дальнейших действий, а также не допущения паники задействована система речевого распространения и сирены, а также локальные объектовые системы. Осуществлен телерадиоперехват. Развернуты республиканские и региональные оперативные штабы, организовано 384 пункта приема граждан. Круглосуточно работает горячая линия. Вчера в пунктах приема находилось порядка 3 тыс. человек, из них 906 – дети", – заявил Чингис Аринов.

По его данным, на сегодня сообщения о разрушении зданий не поступало. Тем не менее, акиматом продолжается их обследование.

"Одновременно задействована вертолетная техника МЧС для проведения аэровизуального обследования в селеопасных участков. Согласно алгоритму действий, для обеспечения общественного правопорядка привлечены органы полиции. В настоящее время все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – добавил Чингис Аринов.

При этом глава МЧС отметил, что землетрясение, как и любое чрезвычайное происшествие, невозможно предугадать заранее.

"Министерством проводится работа по их предупреждению и подготовке населения к первоочередным действиям. Как ранее я вам докладывал, с 20 февраля в Алматы работает оперативная агитационная группа министерства из числа руководителей центрального аппарата для подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям. За этот короткий промежуток времени проведено масштабное информирование и разъяснение гражданам по действиям при землетрясениях, что показало свою результативность. Большая часть населения в этот раз меньше поддалась панике", – сообщил Чингис Аринов.

В целом, по его оценке, в настоящее время обстановка в регионах стабильная.

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