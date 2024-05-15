В Акмолинской области увеличилось количество учеников и студентов, получающих знания на государственном языке

В Акмолинской области ведется комплексная работа направленная на увеличение использования потенциала государственного языка во всех сферах, особенное внимание в последние годы в данном направлении уделяется системе образования.

Подробнее об этом рассказали в управлении образования.

"Согласно концепции развития языковой политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы во всех образовательных учреждениях области проводится системная работа. Если говорить о статистике, то из 38 181 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях области 25 671, то есть 67,2 процента, получают образование на государственном языке. Чтобы читателю было более понятно, то в 2021 году количество детей, обучающихся на казахском языке, увеличилось до 5 113 детей, а с начала 2023 года по апрель 2024 года увеличится до 1 382 детей. К тому же, благодаря языковой политике постепенно увеличивается количество детских садов, осуществляющих обучение на государственном языке". Руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин





Фото: Управление образования Акмолинской области





Сообщается, что в области разработан план повышения охвата обучением на государственном языке детей дошкольного возраста на 2023-2027 годы. Согласно этому плану, до 2027 года количество групп с государственным языком обучения для дошкольников достигнет 1 509. На сегодняшний день общее количество детей увеличилось на 71,7 процента, динамика роста - 8,8 процента.

"Количество групп с государственным языком обучения в детских садах региона планируется увеличить на 78. В результате поэтапной системной работы количество групп детских садов с казахским языком обучения достигло 91, показатель выполнения плана составил 117%. В этом направлении наблюдается высокий интерес к изучению языка в Аршалынском, Шортандынском, Целиноградском, Аккольском районах и городе Косшы. А в этом году планируется увеличить количество групп с государственным языком обучения до 95. В области количество обучающихся на государственном языке достигло 66 012 детей. Общество ощущает, что казахский язык становится необходимостью". Руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин

Управлением образования проводится комплексная работа по укреплению отношения общества к государственному языку, уверенности в перспективах его развития. К тому же, с годами растет число представителей других этносов, обучающихся на государственном языке. Так, в текущем учебном году по области количество детей не коренных национальностей с казахским языком обучения достигло 712.





Фото: Управление образования Акмолинской области





Помимо школ и детских садов, государственным языком обучения охвачены колледжи и университеты региона.

"Для расширения сферы применения государственного языка должен увеличиться ряд профессиональных и специальных учебных заведений, готовящих кадры на казахском языке. В области в настоящее время образование ведется на государственном языке в казахском педагогическом колледже имени Жанайдара Мусина, одном из 29 учебных заведений среднего профессионального образования. К тому же, в высшем педагогическом колледже города Щучинск занятия проходят на трех языках. В 24 учебных заведениях образование предоставляется на казахском и русском языках. В общей сложности 19 799 студентов обучаются на государственном языке", - сообщил Шокан Оразалин.

В управлении образования проинформировали, что большое внимание уделяется повышению интереса и энтузиазма учащихся посредством различных конкурсов, чтобы привить язык сознанию будущих поколений. В течение года в целях пропаганды языковой политики проходят республиканские конкурсы и олимпиады по казахскому языку. Среди дошкольников ежегодно проводится конкурс "Өнеріміз саған-Қазақстан!"





Фото: Управление образования Акмолинской области





Большое значение в освоении и расширении сферы применения государственного языка придается внедрению новых инновационных проектов в учебных заведениях области.

"В целях использования инновационной модели обучения казахскому языку реализуется республиканский проект "Программа раннего обучения казахскому языку". В рамках этого пилотного проекта предполагается использовать инновационную модель обучения казахскому языку через развитие казахского языка как государственного, расширение казахоязычной среды, организацию учебного процесса на казахском языке для русскоязычных в начальном образовании. Новшество 2023-2024 учебного года в конце учебного года на уровне основного среднего образования введены экзамены по предметам "Казахский язык" и "Казахский язык и литература". В связи с этим во всех школах разработан и реализуется внутришкольный план. На страницах отделов образования и школ в социальных сетях опубликована инфографика по ЕГЭ. Работа в этом направлении будет продолжена, - подытожили в управлении образования.





Фото: Управление образования Акмолинской области



