Площадь аварийного жилья в Казахстане за год увеличилась на 41%

Общая площадь жилищного фонда Казахстана за 2023 год составила 419,1 млн кв. м. Количество кв. м на одного казахстанца – всего 23,9 кв. м. При этом по стандартам ООН на одного человека должно приходиться не менее 30 кв. м жилья, сообщает Zakon.kz.

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК приводит Energyprom.kz.

В них указывается, что более чем за 30 лет показатель обеспеченности жильем на одного проживающего увеличился всего на 9,5 кв. м.

Также в Казахстане есть проблема аварийности и ветхости уже существующего жилфонда. В 2023 году в Казахстане насчитывалось 2,1 тыс. единиц аварийного жилья общей площадью в 762,4 кв. м. То есть за год общая площадь увеличилась на 41%.

В региональном разрезе больше всего аварийного жилья было зафиксировано в Атырауской области: 445 единиц общей площадью в 153,8 тыс. кв. м.

Среди регионов-антилидеров также оказались Акмолинская область (209 единиц, или 26,3 тыс. кв. м) и Астана (206 единиц, или 124,8 тыс. кв. м). За год площадь аварийного жилья в регионе увеличилась на 27,5%.

5,6 тыс. домов в регионе (6,3% от общего количества) были построены до 1970 года, то есть им более полувека. Еще 4,6 тыс. домов (5,1%) были возведены до 1980 года – этим домам более 40 лет. Соответственно, как минимум 11,4% жилищного фонда области можно отнести к ветхому жилью.

Динамика ввода жилья в эксплуатацию при этом в отрицательной зоне.

Так, за три месяца 2024 года в Атырауской области было введено в эксплуатацию всего 91,7 тыс. кв. м жилых зданий – сразу на 31,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это одно из худших значений по стране. Для сравнения: в среднем по Казахстану ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 2,6% за год.

Ранее появилась информация об изменении цен и купле-продаже на рынке жилья в апреле 2024 года.