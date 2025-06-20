В Казахстане увеличилась общая площадь введенного жилья

По данным Бюро национальной статистики, общая площадь введенного жилья за пять месяцев текущего года выросла по сравнению с прошлогодним показателем. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно статистической информации, за январь-май 2025 года в эксплуатацию введено 12 тыс. жилых зданий, из них 567 – многоквартирные дома, 11 430 индивидуальных и 16 общежитий.

Общая площадь введенного в этом году жилья составила 6 021,3 тыс. квадратных метров (кв. м). В том числе: 3 854,7 тыс. – многоквартирные дома, 2 126,7 тыс. – индивидуальные дома.

По объему лидируют: Астана – 1 505,4 тыс. кв. м, Алматы – 1 138,8 тыс. кв. м, Алматинская область – 463 тыс. кв. м.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост наблюдается в Туркестанской области (+25,5%), Шымкенте (+23,4%) и Алматинской области (+20,4%).

Большая часть жилья (94,1%) сдана в эксплуатацию частными застройщиками. В целом, объем строительных работ за пять месяцев вырос на 15,4% и составил 2 001 млрд тенге. При этом рост зафиксирован в 18 регионах страны.

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