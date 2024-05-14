Депутат насмерть сбил собаку и получил адмштраф: что сказали в Комитете животного мира и Минэкологии

В Минэкологии прокомментировали резонансный случай в Акмолинской области, когда депутат местного маслихата переехал собаку на глазах у людей. Животное погибло на месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев на пресс-конференции в правительстве 14 мая сообщил, что такой факт зарегистрирован правоохранительными органами.

"Насколько я знаю, его привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Если бы это привело бы к гибели, то было бы 316 Уголовного кодекса РК", – сказал он.

Но журналисты напомнили, что животное погибло. Тогда спикер пообещал уточнить в Департаменте полиции по поводу меры наказания, так как это компетенция правоохранительных органов.

"По привлечению мы уточним у ДП. Это было на днях, мы обязательно возьмем на контроль вопрос привлечения к ответственности", – заверил спикер.

Его поддержал глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев.

"В принципе, есть законодательная база по степени нанесения вреда собаке и он оценивается в соответствии с Уголовным кодексом либо в рамках КоАП. Здесь, конечно, недопустимо, что видя, что идет животное, умышленно наносить травму. Это чисто моя позиция. А насчет закона, правильно сказал мой коллега, на самом деле решение принимается другими инстанциями – для этого есть МВД, которое проводит расследование, и дело передается далее ими в суд. Есть статьи, повторюсь, уголовные при отягчающих обстоятельствах, и КоАП. Я прошу прощения, я не слышал об этом случае, но вот я поручу, чтобы по этому факту полностью изучили, запросили и предоставили информацию СМИ. Мы опубликуем обязательно в соцсетях", – отметил министр.

13 мая в Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона рассказали, что мужчина привлечен к ответственности.