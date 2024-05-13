Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области

В Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона рассказали, что мужчина привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по данному факту была проведена проверка. Депутата привлекли к ответственности по статье 407 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". Мужчину оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге).



"Отделом полиции Зерендинского района проведена проверка, в ходе которой полицейские привлекли к ответственности водителя за жестокое обращение с животным", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовала бесплатная стерилизация и кастрация животных.