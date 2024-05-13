Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Депутат переехал собаку на глазах у людей в Акмолинской области

депутат переехал собаку на глазах людей, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 21:03 Фото: pixabay
В Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона рассказали, что мужчина привлечен к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, по данному факту была проведена проверка. Депутата привлекли к ответственности по статье 407 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". Мужчину оштрафовали на 5 МРП (18 460 тенге).

"Отделом полиции Зерендинского района проведена проверка, в ходе которой полицейские привлекли к ответственности водителя за жестокое обращение с животным", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовала бесплатная стерилизация и кастрация животных.

Читайте также

паводки в Атырауской области
Спасатели Атырауской области все еще эвакуируют людей и скот из подтопленных зон
Елена Беляева
Акмолинская область 2024 год Жестокое обращение с животными
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: