Сколько новых семей появилось в Казахстане в 2024 году
За 10 месяцев зарегистрировано более 103 тысяч браков. Из них 40 тысяч новых семей появилось с начала 2024 года.
"Лидеры по количеству бракосочетаний – Алматы, Астана и Шымкент. Также с июля 2023 зарегистрировано рождение 328 тысяч новых граждан страны", – сообщили в "Правительстве для граждан".
Сейчас "Правительство для граждан" проводит торжественные регистрации браков в Астане, Караганде, Алматы и Костанае и планирует внедрить эту услугу в других городах.
Также в планах внедрение торжественной регистрации рождения ребенка. Сейчас идут переговоры с медицинскими учреждениями Астаны о доставке свидетельств о рождении и вручении их родителям прямо в родильных домах. Если пилотный проект в столице окажется востребованным, его масштабируют.
К Международному дню семей мы подготовили для читателей трогательные истории двух казахстанских счастливых пар. Почитать можно здесь.