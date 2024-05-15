15 мая - Международный день семьи: две казахстанские истории о любви и счастье

Шесть десятилетий в счастливом браке прожили Амангельды Арынов и Кербез Куатова из Талдыкоргана. Грядущая бриллиантовая свадьба супругов – главное событие 2024 года в этой дружной интеллигентной семье.

Первая история - талдыкорганская

Амангельды Арынов и Кербез Куатова стали примером умения строить семью, вот уже шестьдесят лет живя в счастливом браке и воспитывая детей и внуков, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Когда в дни Наурыза в Салтанат сарайы Талдыкоргана было организовано празднование "Шаңырақ күні", где "бриллиантовые", "золотые" и "серебряные" семейные пары делились секретами прочных браков, именно этой красивой паре доверили торжественно открыть праздник.

До сих пор с удовольствием вспоминает Амангельды Шаденович, как познакомился со своей прекрасной Кербез. Он работал в Гвардейском районе области, и уже, кстати, был в том районе главным архитектором, а его будущая супруга приехала в те края навестить сестру.

"Я с первого взгляда понял, что только она может стать моей судьбой, - признается аксакал. - И поделился со своей бабушкой мыслями о том, что встретил девушку, на которой, действительно, хочу быть женатым".

Бабушка одобрила любовь, ведь она по справедливости считала, что без любви нет и прочных семейных уз. После первой встречи Амангельды Шадиевич видел свою суженую еще несколько раз, и целомудренно за ней ухаживал. Их роман до свадьбы длился всего четыре месяца. Но этого молодым хватило, чтобы понять, что они созданы друг для друга.

С тех пор прошло шестьдесят лет. Чета воспитала трех дочерей, у дедушки Амангельды и бабушки Кербез пятеро внуков, и уже пошли правнуки.

"Да, прожить вместе столько лет - это непросто, - говорит дедушка. - Случается ведь всякое – и обиды, и радости. Но мы с женой всегда делили их пополам и всегда трудились: я – архитектор, супруга – педагог. Самое главное – уважать друг друга, а также ставить семью в своей жизни на первое место".

Кербез Куатова - очень умная, тонкая, талантливая натура. Всю свою жизнь она посвятила педагогике, работала в школе, на заслуженный отдых вышла с должности директора Талдыкорганской средней школы имени Макаренко. Сегодня тоже занимается педагогикой, но с внуками, которые с такой прекрасной наставницей учатся на "отлично".

Вторая история - кызылординская

А эта история о молодой семье из аула Калжан ахуна Кызылординской области. За шесть лет у Бакытбека Киясова и Эльвиры Абдигаппаровой появилось восемь детей. И свою многодетность любящие супруги считают огромным счастьем.

Фото из семейного архива

Получилось так, что юные односельчане, поженившись, в 2014 году стали родителями замечательного первенца – мальчика Батырхана. Через два года у Батырхана родилась сестренка Альбина. Еще через три – братишка Темирхан. В 2021 году Эльвира стала мамой очаровательных близнецов Медины и Мадияра. А в 2022-м – сразу троих мальчишек Нурлыбека, Адилхана, Айсултана.

"Когда я после рождения двойни почувствовала вскоре себя снова беременной, муж сказал, что дети – благословение божье, и велел не раздумывать и не расстраиваться, - рассказывает Эльвира. – Но, когда после УЗИ я ему сказала, что детей у нас будет еще трое, он поверил не сразу. Но и уверившись в этом, он твердо решил, что они должны появиться на свет, и это счастье".

Когда два года назад после двойняшек в семье родились еще и тройняшки, Эльвире было 34 года, Бакытбеку 36. Ухаживать им надо было сразу за пятерыми малышами, так как близнецы только начали вставать на ноги и познавать мир, а трое новорожденных требовали ежеминутной заботы.

"Помогали социальные работники, - говорит Эльвира, - помогали родственники. Дети у нас всегда под присмотром и ухоженные".

Сейчас, конечно, уже легче, и мама с улыбкой смотрит, как старшие дети приходят из школы, и бегут обнимать младших. Те же впятером готовы играть часами. Сейчас мама на время положила свой диплом юриста на дальнюю полку, чтобы посвятить себя семье.

В селе, где живет семья, о Бакытбеке и Эльвире люди отзываются с особым почтением: крепкая пара, трудолюбивые супруги, не разбалованные дети. А главное – с любовью, заботой и вниманием.