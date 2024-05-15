Столичный мошенник вымогал 180 млн долларов у иностранной компании
Фото: Zakon.kz
В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании, передает Zakon.kz.
Представившись внештатным сотрудником государственного
ведомства, он потребовал деньги у директора иностранной компании, рассказали в
прокуратуре города Астаны.
Мошенник утверждал, что деньги нужны для заключения договора
инвестирования.
Государственным обвинителем – прокурором – в суде доказана вина осужденного.
"Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере". Прокуратура города Астаны
Приговор суда вступил в законную силу.
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