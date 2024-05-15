Столичный мошенник вымогал 180 млн долларов у иностранной компании

Фото: Zakon.kz

В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании, передает Zakon.kz.

Представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, он потребовал деньги у директора иностранной компании, рассказали в прокуратуре города Астаны.

Мошенник утверждал, что деньги нужны для заключения договора инвестирования.

Государственным обвинителем – прокурором – в суде доказана вина осужденного. "Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере". Прокуратура города Астаны Приговор суда вступил в законную силу. Ранее полиция Алматы задержала мужчину, обещавшего визы в Японию и Корею. Читайте также Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс Проливные дожди возвращаются в Алматы

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