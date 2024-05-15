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Столичный мошенник вымогал 180 млн долларов у иностранной компании

Столичный мошенник вымогал $180 млн у иностранной компании, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:54 Фото: Zakon.kz
В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании, передает Zakon.kz.

Представившись внештатным сотрудником государственного ведомства, он потребовал деньги у директора иностранной компании, рассказали в прокуратуре города Астаны.

Мошенник утверждал, что деньги нужны для заключения договора инвестирования.

Государственным обвинителем – прокурором – в суде доказана вина осужденного.

"Он признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере".  Прокуратура города Астаны

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее полиция Алматы задержала мужчину, обещавшего визы в Японию и Корею.

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