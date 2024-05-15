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Аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил жителей области с Днем семей

Аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:01 Фото: акимат ЗКО
В честь Международного дня семей 15 мая аким области Нариман Турегалиев встретился с победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований международного и республиканского уровней и их родителями.

Глава региона поблагодарил семьи, которые воспитывают образованное, творческое поколение и вносят свой вклад в общество. В своем выступлении он поздравил собравшихся с Днем семей и выразил благодарность за достойное воспитание подрастающего поколения.


Аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил с Днем семьи, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:01

Фото: акимат ЗКО


"В своих выступлениях глава государства отмечает, что укрепление института семьи является основой развития общества. В регионах ведется соответствующая работа по поддержке института семьи. Сегодня мы встречаемся с рядом семей, которые воспитывают талантливое, образованное, энергичное поколение. Поздравляю всех с Днем семей. Я уверен, что ваши сыновья и дочери оправдают ваши ожидания и будут способствовать процветанию нашей независимой страны, превознесут честь всего Приуралья", – сказал Нариман Турегалиев в своем выступлении.


Поздравил с Днем семьи, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:01

Фото: акимат ЗКО

В ходе мероприятия члены семей также выразили теплые слова благодарности акимату области, учителям, которые привели детей к успеху, за поддержку.

В целом, на сегодняшний день по Западно-Казахстанской области насчитывается 13 586 многодетных матерей, среди которых 6558 человек являются обладателями ценных подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа" и "Батыр ана". Также в области действуют 5 семейных центров. В этом году планируется открыть такие центры еще в трех районах.


Поздравил с Днем семьи, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:01

Фото: акимат ЗКО


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