Нариман Турегалиев поздравил жителей ЗКО с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По случаю Дня защитника Отечества, который отмечается 7 мая, аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил жителей региона с этим знаменательным праздником, выразив теплые слова благодарности военнослужащим, специалистам в сфере правоохранительных органов и всем, кто охраняет спокойствие страны.

"Мир и стабильность на священной земле, завещанной нашими предками, а также укрепление нашей Независимости – священный долг каждого гражданина. Как отметил президент нашей страны, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, "армия – нерушимая опора нашего государства, гарантия Независимости. Защищать Родину – священный долг и высокая честь". Эти слова глубоко отражают важность дела защиты страны", – сказал глава региона. Фото: пресс-служба акимата ЗКО В своем поздравлении аким также обратил внимание на особое уважение, которое глава государства оказывает защитникам Отечества и военнослужащим. Фото: пресс-служба акимата ЗКО "14 апреля текущего года президент страны встретился с военнослужащими, участвующими в международных миротворческих миссиях, и высоко оценил их труд. С 2014 года около 700 казахстанских миротворцев принимали участие в различных международных операциях под эгидой ООН, тем самым повышая авторитет нашей страны. Накануне на торжественном мероприятии в Акорде, приуроченном ко Дню защитника Отечества, были вручены государственные награды. Это яркое проявление признательности и высокой оценки со стороны государства", – отметил Нариман Турегалиев. Фото: пресс-служба акимата ЗКО На торжественном мероприятии, прошедшем в Доме искусства "Атамекен" в городе Уральске, аким области также выразил благодарность и вручил благодарственные письма гражданам, отличившимся на службе и добившимся значительных успехов. Фото: пресс-служба акимата ЗКО Завершилось мероприятие ярким концертом, наполненным патриотическим духом.

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