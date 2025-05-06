Нариман Турегалиев поздравил жителей ЗКО с Днем защитника Отечества
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
По случаю Дня защитника Отечества, который отмечается 7 мая, аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил жителей региона с этим знаменательным праздником, выразив теплые слова благодарности военнослужащим, специалистам в сфере правоохранительных органов и всем, кто охраняет спокойствие страны.
"Мир и стабильность на священной земле, завещанной нашими предками, а также укрепление нашей Независимости – священный долг каждого гражданина. Как отметил президент нашей страны, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, "армия – нерушимая опора нашего государства, гарантия Независимости. Защищать Родину – священный долг и высокая честь". Эти слова глубоко отражают важность дела защиты страны", – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В своем поздравлении аким также обратил внимание на особое уважение, которое глава государства оказывает защитникам Отечества и военнослужащим.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"14 апреля текущего года президент страны встретился с военнослужащими, участвующими в международных миротворческих миссиях, и высоко оценил их труд. С 2014 года около 700 казахстанских миротворцев принимали участие в различных международных операциях под эгидой ООН, тем самым повышая авторитет нашей страны. Накануне на торжественном мероприятии в Акорде, приуроченном ко Дню защитника Отечества, были вручены государственные награды. Это яркое проявление признательности и высокой оценки со стороны государства", – отметил Нариман Турегалиев.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
На торжественном мероприятии, прошедшем в Доме искусства "Атамекен" в городе Уральске, аким области также выразил благодарность и вручил благодарственные письма гражданам, отличившимся на службе и добившимся значительных успехов.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Завершилось мероприятие ярким концертом, наполненным патриотическим духом.
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