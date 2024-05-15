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Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана

Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:15 Фото: Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 15 мая 2024 года, высказались о качестве подготовки кадров в медвузах, назвав его низким, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.

"Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения".Пресс-служба Минздрава РК

В этой связи Министерство здравоохранения РК рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании.

"Программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения".Пресс-служба Минздрава РК

Минздрав призывает все заинтересованные стороны к конструктивному сотрудничеству, чтобы обеспечить устойчивый и качественный рост медицинского образования в Казахстане.

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14 мая 2024 года стало известно, что Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения. Подробнее об этом здесь.

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