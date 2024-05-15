В Казахстане впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов
Фото: gov.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 15 мая 2024 года, заявили, что впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов, сообщает Zakon.kz.
Цель – улучшение качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей медицинских вузов.
"Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов... Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медицинского образования и научной деятельности".Пресс-служба Минздрава РК
В ведомстве напомнили, что предыдущая независимая аттестация преподавателей была проведена в 2017 году.
"Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения".Пресс-служба Минздрава РК
Ранее сообщалось, что Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана. Подробности по ссылке.
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