В Казахстане впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов

Фото: gov.kz

В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 15 мая 2024 года, заявили, что впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов, сообщает Zakon.kz.

Цель – улучшение качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей медицинских вузов. "Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов... Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медицинского образования и научной деятельности". Пресс-служба Минздрава РК В ведомстве напомнили, что предыдущая независимая аттестация преподавателей была проведена в 2017 году. "Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения". Пресс-служба Минздрава РК Ранее сообщалось, что Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана. Подробности по ссылке. Читайте также Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку В Казахстане мошенники обновили схему с мобильными номерами В Казахстане проверят ряд медицинских вузов, попавших в "красную" зону

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