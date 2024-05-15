Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов

В Казахстане впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:24 Фото: gov.kz
В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 15 мая 2024 года, заявили, что впервые за семь лет пройдет аттестация преподавателей медвузов, сообщает Zakon.kz.

Цель – улучшение качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей медицинских вузов.

"Министерство здравоохранения РК проведет промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов... Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медицинского образования и научной деятельности".Пресс-служба Минздрава РК

В ведомстве напомнили, что предыдущая независимая аттестация преподавателей была проведена в 2017 году.

"Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения".Пресс-служба Минздрава РК

Ранее сообщалось, что Минздрав бьет тревогу из-за низкого качества подготовки студентов в медвузах Казахстана. Подробности по ссылке.

Читайте также

Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку
Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку
В Казахстане мошенники обновили схему с мобильными номерами
В Казахстане мошенники обновили схему с мобильными номерами
В Казахстане проверят ряд медицинских вузов, попавших в &quot;красную&quot; зону
В Казахстане проверят ряд медицинских вузов, попавших в "красную" зону
Динара Халдарова
Образование Минздрав РК Казахстан 2024 год Студенты Здоровье Высшее образование
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: